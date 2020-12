Mit leichten Verletzungen kam am Dienstagvormittag eine 21 Jahre alte Fußgängerin in ein Krankenhaus, weil sie auf der L507 kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Edesheim vom rechten Außenspiegel einer Citroenfahrerin touchiert wurde. Hierbei erlitt sie Verletzungen am linken Arm, wie die Polizei mitteilt.