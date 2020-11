Ein Fußgänger ist in Neustadt am Montagabend von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 61-jährige sei am Abend bei dem Versuch, die Martin-Luther-Straße zu überqueren, unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Warum der Mann plötzlich auf die Straße trat, war zunächst unklar. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.