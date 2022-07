Ein wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls in Worms gesuchter Mann ist gefasst. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz und die Polizei am Montag mitteilten, wurde der 24-Jährige am Samstag an der serbisch-bulgarischen Grenze festgenommen. Er war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstagabend an einer Kreuzung in der Wormser Innenstadt einen Fußgänger angefahren und getötet haben. Nach ersten Erkenntnissen soll er dabei mit seinem Wagen zu schnell unterwegs gewesen sein. Der 52-jährige Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer. Die Polizei fand später den Wagen des 24-Jährigen am Wormser Flugplatz. Die Ermittlungen, was die Ampel an der Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls für wen anzeigte und wie schnell das Auto gefahren ist, laufen noch.