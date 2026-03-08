Ein Auto hat am Samstagabend in Bad Dürkheim auf der L517 zwischen dem Wurstmarktplatz und der Straße „In der Silz“ einen Fußgänger erfasst. Nach Angaben der Polizei überquerte der 51-Jährige gegen 21.30 Uhr die Landstraße, ohne den Fahrzeugverkehr zu beachten. Der 67-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam nach einer notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die L517 bis etwa 22.20 Uhr halbseitig gesperrt. Passanten leisteten dem Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06322 9630 bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.