Eine stark blutende Gesichtsverletzung hat sich bereits am Donnerstagnachmittag in der Landauer Industriestraße ein 69-Jähriger zugezogen, der von einem Radfahrer von hinten umgestoßen worden sein soll. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilt, waren der Fußgänger und der Radfahrer zuvor in Streit geraten, weil der Radfahrer der ältern Mann daran gehindert haben soll, über einen Zebrastreifen zu laufen. Der 69-Jährige musste nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden, der Radfahrer flüchtete. Der Fahrradfahrer soll circa 50 Jahre alt sein und einen Vollbart haben. Er trug einen roten Helm sowie schwarze Oberkleidung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.