Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag in der Dürkheimer Innenstadt ein 60-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht war eine 55-jährige Autofahrerin morgens mit ihrem Pkw in der Kaiserslauterer Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. An der Kreuzung Gaustraße übersah sie den dort wartenden Fußgänger, und der Außenspiegel ihres Wagens streifte den Mann. Der Fußgänger stürzte und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Gehhilfe wurde beschädigt. Am Fahrzeug sei kein Sachschaden entstanden, so die Polizei.