Ein 38-jähriger Fußgänger ist am frühen Sonntagmorgen von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Landstuhl mitteilt, war der Mann auf der Landesstraße L356 aus Richtung Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) kommend in Richtung Bruchmühlbach-Miesau unterwegs, als ihn gegen 4.15 Uhr kurz vor dem Ortseingang Miesau ein Wagen erfasste. Am Steuer saß ein 20-jähriger Mann, der die L356 in gleicher Richtung befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fußgänger derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt, so die Inspektion Landstuhl auf Anfrage. Zur Klärung des Geschehens soll ein Gutachter hinzugezogen werden. Die Polizei sucht jedoch auch Zeugen, die den Unfall zu dieser frühen Morgenstunde beobachtet haben (Hinweise unter Telefon 06371 8050).