[Aktualisierung: 22:50 Uhr] Am Alten Meßplatz in Mannheim ist am Mittwoch gegen 19:00 Uhr ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt worden. Ein Pkw ist nach Polizeiangaben auf den Bürgersteig gefahren und hatte den Fußgänger erfasst. Warum das Auto die Straße verließ, konnte die Beamten noch nicht sagen. Es sei ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen worden. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.