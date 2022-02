Der Fußball-Weltverband Fifa und die Europäische Fußball-Union Uefa haben am Montag Russland wegen der Invasion in die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Das gilt sowohl für russische Clubs als auch die Nationalmannschaften. Durch die Entscheidung der beiden Fußball-Verbände ist auch das Aus der russischen Mannschaft in der WM-Ausscheidung für Katar besiegelt. Damit finden auch die für März angesetzten Achtelfinalspiele zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau in der Europa League nicht statt. Nach den entsprechenden Uefa-Regularien ist RB damit automatisch eine Runde weiter im Viertelfinale.

Zudem teilte die Uefa mit, die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung betreffe alle bestehenden Verträge, einschließlich der Champions League, der Nationalmannschafts-Wettbewerbe und der EURO 2024 in Deutschland.