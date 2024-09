Fußballdeutschland hat ein neues Traumpaar. Was sich bei der Europameisterschaft im Sommer bereits andeutete, setzte sich zum Start der Nations League fort. Beim 5:0-Sieg der deutschen Mannschaft in Düsseldorf gegen Ungarn ragten Jamal Musiala und Florian Wirtz aus einer geschlossen guten Mannschaft heraus.

„Als Flo und Jamal noch mal richtig Lust bekommen haben, war das ein Genuss, da zuschauen zu können“, sagte Niclas Füllkrug. Der Stürmer von West Ham United hatte den ersten Treffer gegen die Ungarn erzielt, aber war doch nur ein Nebendarsteller geblieben. Füllkrug hatte das 1:0 erzielt, weil ihm Musiala den Ball so servierte, dass er ihn nur noch über die Linie drücken musste. Die butterweiche Flanke, die das 1:0 initiiert hatte, kam von Wirtz in den Strafraum geflogen. „Es ist ein Geschenk, sie in unserer Mannschaft zu haben“, fügte Füllkrug an.

Musiala schoss das 2:0, Wirtz das 3:0. „Wenn die beiden sich suchen und finden, ist das schon sehr gut anzusehen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Einen ausführlichen Bericht, warum Musiala und Wirtz ein Segen für die DFB-Elf sind, können Sie hier lesen.