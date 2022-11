Kommentar: Deutschland vor dem Spanien-Spiel: Zum Glück ist es Fußball

Deutschland droht bei der WM ein frühes Aus. Die Besonderheiten des Spiels können immerhin Hoffnung spenden, meint unser Kollegen Michael Wilkening. Zum Artikel

Bryan Adams begeistert seine Fans in der SAP-Arena

So glücklich, dass es weh tut – „So Happy It Hurts“ heißt das neue, launige Album von Bryan Adams, das dieser gerade auf Tournee dem europäischen Publikum vorstellt. Am Samstag hat er in der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena Station gemacht. Zum Artikel

Proteste in China: „Nieder mit Xi, nieder mit der Partei!“

In China gehen so viele Menschen auf die Straße wie seit Jahrzehnten nicht. Die Demonstranten fordern ein Ende der „Null Covid“-Politik. Manche sogar den Sturz der Regierung. Zum Artikel

Kaufhof: Übernahme-Interessent stellt möglichen Namen vor

Aus der Galeria Kaufhof in Speyer könnte ein Warenhaus mit dem Namen „Schön hier“ werden. Das teilt die buero.de Handel AG (Detmold) mit, die sich für eine Übernahme interessiert. Zum Artikel

Wie man das Haus vor Einbrechern schützen kann

In der Pfalz gab es zuletzt mehrere Einbrüche. Schutz bieten können smarte Systeme, die Kamera- und Alarmtechnik miteinander verbinden. Auch die Polizei gibt Tipps, wie sich das Zuhause vor Eindringlingen präventiv schützen lässt. Zum Artikel

Architekt Tobias Wiesemann gibt Tipps für energiesparende Sanierungen

Energiesparen ist das Gebot der Stunde – nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern insbesondere des Geldbeutels wegen. Der freie Architekt Tobias Wiesemann gibt Empfehlungen für die Energieoptimierung des eigenen Hauses und Tipps, wie der Energieverbrauch insgesamt gesenkt werden kann. Zum Artikel

Wo sonst niemand hin darf: Ein Besuch im Freimaurer-Tempel

Geheimniskrämer, von Legenden umrankt und extrem öffentlichkeitsscheu: So lauten Klischees, die mit den Freimaurern verbunden werden. Am Freitag präsentierte sich die Pirmasenser Loge jedoch ganz anders: offen und bei Fragen um keine Antwort verlegen. Zum Artikel

Günstig per Bahn in den Weihnachtsurlaub

Die hohen Spritpreise können ein Anlass sein, in diesem Jahr für Reisen über Weihnachten und Neujahr eine Fahrt mit der Bahn ins Auge zu fassen. Die hat zwar auch oft den Ruf, teuer zu sein. Das gilt aber vor allem dann, wenn man schlecht informiert ist. Es gibt einige Möglichkeiten, zu günstigen Preisen zu kommen. Zum Artikel