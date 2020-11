Die Winterpause wird angesichts der Corona-Krise vorgezogen – vom 1. Dezember bis zum 6. Januar 2021. Das teilte am Dienstagabend Michael Monath, der Geschäftsführer des Südwestdeutschen Fußballverbandes, mit. „Das ist aktuell ein erster Schritt. Dann schauen wir, was passiert, dann schauen wir, was machbar ist“, erklärte Michael Monath nach einer Präsidiumssitzung.