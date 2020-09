Der Traum vom großen Spiel gegen die FCK-Profis hat sich (noch?) nicht erfüllt. Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen im Fußball-Verbandspokal am Donnerstagnachmittag in Edenkoben ergab, dass Bezirksligist SC Weselberg in der fünften Runde Heimrecht gegen Oberliga-Aufsteiger FC Speyer hat. Und Landesligist SV Hermersberg erwartet den rheinhessischen Oberligisten TSG Pfeddersheim. Die Partien werden bis 14. Oktober ausgetragen.