Fußball-Weltmeister Jürgen Grabowski tot

Der Weltmeister von 1974 ist am Donnerstag im Alter von 77 Jahren in Wiesbaden gestorben, bestätigte seine Ehefrau am Freitag. Er war bei Eintracht Frankfurt eine Legende. Zum Artikel

Bernd Neuendorf zum DFB-Präsidenten gewählt

Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 60-Jährige wurde am Freitag in Bonn auf dem DFB-Bundestag in das Amt gewählt. Zum Artikel

Nach der Flut: Anne Spiegel zwischen Macht und Moral

Als erste rheinland-pfälzische Grüne hat es die Pfälzerin Anne Spiegel bis in die Bundesregierung geschafft. Aber die Chatprotokolle nach der Ahrtal-Flutnacht legen ihr machtpolitisches Kalkül offen. Über ihre politische Karriere entscheiden jetzt andere. Zum Artikel

Gesundheitsamt fehlen Mitarbeiter, um Impfpflicht zu prüfen

Ab Dienstag wird jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in Altersheimen geimpft sein müssen. Bis alle Fälle überprüft sind und letztlich in einer Kündigung enden, wird es noch dauern. Zum Artikel

Zerstörter Blitzer: Was das Land über horrende Schadensersatz-Pläne sagt

Blitzer werden immer wieder Opfer von Sabotagen. Doch wer haftet für ausgebliebene Bußgeld-Einnahmen? Zum Artikel

Meinung: Gegen Hexenjagd auf russische Künstler!

Auch wenn es einzelne russische Künstler gibt, denen ihre Nähe zu Putin zurecht zum Verhängnis geworden ist, wäre eine pauschale Verurteilung fatal. Zum Artikel

Die Rietburgbahn fährt wieder

Wie seit 2019 wurde die Winterpause bei der Sesselbahn oberhalb von Edenkoben wieder zur Generalüberholung genutzt. Ab diesem Samstag gondeln die 54 Doppelsessel wieder zwischen Schloss Villa Ludwigshöhe und Rietburg. Zum Artikel

Prozess: Häsin aus „falscher Tierliebe“ über Zaun geworfen

Im hohen Bogen wurde am Ostersonntag 2021 eine Riesenhäsin über die Zoomauer in Landau geworfen. Was steckt dahinter steckt und was aus der verletzten Häsin geworden ist. Zum Artikel

Polizei testet neues Blitzgerät auf der B10

Die Polizei testet einen neuen Blitzer an der B10 in Höhe des Pirmasenser Waldfriedhofs. Zum Artikel