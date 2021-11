Das Viertelfinale des Südwestdeutschen Verbandspokals steht: Süd-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen empfängt am 1. Dezember, 19 Uhr, den BFV Hassia Bingen (Oberliga, Gruppe Nord). Der TSV Gau-Odernheim (Verbandsliga) erwartet bereits am 24. November, 19 Uhr, den FK Pirmasens (Regionalliga Südwest). Der Gewinner aus der Begegnung SV Steinwenden (Verbandsliga) und SV Gonsenheim (Oberliga, Nord) trifft am 1. Dezember auf den FV Dudenhofen (Oberliga, Süd). Der Sieger aus der Achtelfinalpartie TuS Marienborn (Verbandsliga) gegen TuS Mechtersheim (Oberliga, Gruppe Süd) hat Heimrecht gegen den Regionalligisten TSV Schott Mainz. Die Begegnung ist für den 8. Dezember um 19 Uhr angesetzt, weil das Achtelfinale erst am 1. Dezember (19.30 Uhr) ausgetragen wird. Klaus Karl, Vorsitzender des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt, hatte in der Sportschule Edenkoben die Lose unter Aufsicht des Verbandsspielausschussvorsitzenden Lothar Renz gezogen.