Was denken die Einwohner des Pariser Vororts Bondy über die politischen Einlassungen von Kylian Mbappé, des Anführers der französischen Nationalelf? Er hat öffentlich vor dem Erstarken von Extremisten bei den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich gewarnt. Ein Besuch in Mbappés Heimatort, wo er nicht mehr lebt, aber verehrt wird.

Nicht nur wegen seiner aktuellen Nasenverletzung macht der 25-jährige Mbappé momentan von sich reden. Sondern auch aufgrund seines Appells an alle Franzosen, sich an den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli zu beteiligen.

Eine spannende aktuelle Reportage unserer Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer aus Bondy, der Heimat Mbappés, finden Sie hier.