Paukenschlag beim FC Speyer 09. Thomas Heuß ist als Trainer der Oberligamannschaft am Donnerstagmorgen zurückgetreten. Der 52-Jährige hatte erst im Mai die Nachfolge des entlassenen Dennis Will angetreten. Die Bilanz in der Oberliga ist ernüchternd: Zwei Siegen und einem Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber, Speyer ist Tabellenletzter der Oberliga Rheinland-Pfalz, Gruppe Süd, und muss mit dem Manko von nur sieben Punkten in die Abstiegsrunde.