TuS Mechtersheim gegen FC Speyer – das gab’s in der Fußball-Oberliga noch nie. Am Samstagabend war es so weit, und Neuling Speyer gewann an der Kirschenallee mit 4:1. Zuvor hatten sich in einem weiteren vorderpfälzischen Oberligaderby der FC Arminia Ludwigshafen und der FV Dudenhofen vor 430 Zuschauern mit einem leistungsgerechten 1:1 getrennt. Bundenthal köpfte nach toller Vorarbeit von Koch das FVD-Führungstor (42.). Für die erst in der zweiten Halbzeit überzeugende Arminia glich der eingewechselte Mittelstürmer Szaker nach einem Chipball von Bormeth aus (57.).