Robin Muth, Mittelfeldspieler des Fußball-Oberligsten TuS Mechtersheim, bleibt eine weitere Saison an der Kirschenallee. Der 19-Jährige kam von der U19-Mannschaft des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken im Sommer 2019, hat in der aktuellen Runde allerdings nur neun Spiele absolviert. „Robin war leider lange verletzt, wir hätten ihm ansonsten den Durchbruch in der Stammelf zugetraut“, erklärt Mechtersheims Sportdirektor Dieter Demmerle. Muth sei auf vielen Positionen im Mittelfeld einsetzbar. „Wir wollten ihn unbedingt bei uns halten, weil wir absolut von ihm überzeugt sind“, fügt Demmerle an.