Paul Brömmer, Mittelfeldspieler bei der U23 des SV Sandhausen in der Oberliga Baden, wechselt in der kommenden Saison zum Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim. „Paul hat eine sehr gute Technik und und Spielintelligenz“, sagt Jannick Immel, sportlicher Leiter der Römerberger. Brömmer war vom Landesligisten St. Leon Rot nach Sandhausen gegangen, in der Jugend hatte der inzwischen 22-Jährige beim SV Waldhof Mannheim gespielt.