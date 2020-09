Starke Vorstellung – nur auf den verdienten Lohn hat Oberligist TuS Mechtersheim am Samstag vergeblich warten müssen. Das 0:0 beim FSV Jägersburg hätte der eingewechselte Thomas Meier noch in der 90. Minute zum Auswärtssieg ummünzen können. FSV-Stürmer Alexander Schmieden aber stand knapp vor der Torlinie goldrichtig, um den schmeichelhaften Punkt für die Saarpfälzer zu retten. Zuvor hatte Mirko Vogel Großchancen der Römerberger zerknüllt: Der Keeper reagierte fantastisch per Fuß (35.) und fliegend mit einer Hand (62.). TuS-Stürmer Christoph Batke blieb jeweils der Erfolg verwehrt.