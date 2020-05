Maxime Klein, Torhüter der U19-Auswahl des FC Astoria Walldorf, ist der nächste Neuzugang beim Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim. Bis zur U13 spielte er bei der JSG Römerberg, dann ging Klein zur U15 des DJK-SV Phönix Schifferstadt in die Regionalliga. Vom SV Waldhof Mannheim (U17) wechselte er zum FC Astoria Walldorf in die Oberliga und steht aktuell als Tabellenführer vor dem Aufstieg in die U19-Bundesliga. Klein trainierte drei Jahre im DFB-Stützpunkt und ist aktuell Auswahlspieler des Landesverbandes Baden. „Maxime ist ein Mechtersheimer Junge. Sein Vater Volker spielte einst beim TuS. Maxime ist ein sehr vielversprechendes Torwart-Talent. Wir sind froh , dass er sich trotz anderer verlockender Angebote für die Heimat und somit für uns entschieden hat“, sagt Demmerle.