Kevin Schwehm, Mittelfeldmotor des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Das teilte TuS-Sportdirektor Dieter Demmerle mit. Kevin Schwehm war im Sommer 2017 vom SV Hauenstein an die Kirschenallee gekommen. Zuvor hatte er nach den Jugendteams die U17- und U19-Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern durchlaufen und hatte anschließend noch zwei Jahre in der zweiten Auswahl des Drittligisten gespielt. „Kevin ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Mannschaft, der er viel Stabilität verleiht. Er ist Teil der Stammformation, um die herum wir das kommende Team aufbauen wollen“, erläutert Demmerle.