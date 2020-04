Thorsten Ullemeyer, Kapitän des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, wird noch eine weitere Saison an der Kirschenallee bleiben. Das hat der 29-Jährige den TuS-Verantwortlichen mitgeteilt. Ullemeyer ist seit dem Sommer 2015 für den Verein aktiv, kam damals vom ehemaligen Verbandsligisten FSV Offenbach. Der Innenverteidiger ist aufgrund seines persönlichen Auftretens, seiner abgeklärten Spielweise und seiner individuellen Qualität schnell zum Führungsspieler gereift und eigentlich nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. „Er ist einer der wichtigsten Eckpfeiler in unserer Mannschaft“, bestätigt auch Sportdirektor Dieter Demmerle. Ullemeyer absolviert aktuell ein Referendariat als Physik- und Sportlehrer am Speyerer Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium.