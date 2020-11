Einem Fußballfan hat sein brennendes Interesse für die Bundesliga eine Veränderung an seinem eigenen Punktestand in Flensburg beschert. Während der Bad Kreuznacher am Samstagabend bei Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) in der Dunkelheit über die A 61 fuhr, erspähten Beamte in seinem Wagen ein leuchtendes Handy-Display: Der 33-Jährige hielt das Mobiltelefon mit seinen Händen ans Lenkrad. Nachdem die Polizisten ihn gestoppt hatten, gestand er ihnen: Er hatte die Spielergebnisse abgerufen. Nun bekommt er einen Flensburg-Punkt, und er soll 100 Euro Strafe zahlen.