Fußball-Idol Horst Eckel wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt. Der Weltmeister von 1954 war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren als letzter Spieler jener Mannschaft gestorben, die das „Wunder von Bern“ vollbrachte.