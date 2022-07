Auch FCK-Spiele betroffen: Pfälzer Hauptbahn ab Samstag gesperrt

Das kommende Wochenende (23./24. Juli) ist das erste von sechs aufeinander folgenden, an denen die Ost-West-Hauptstrecke durch die Pfalz zwischen Kaiserslautern und Neustadt wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Statt der Züge fahren Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt. Betroffen sind auch vier FCK-Spiele. Zum Artikel

Betrug mit Corona-Tests in der Pfalz: Kontrollierte das Land zu wenig?

Mehr als 300 Millionen Euro erhielten Betreiber von Corona-Teststellen in Rheinland-Pfalz vom Bund. Kriminelle fälschten offenbar besonders in der Pfalz massenhaft Abrechnungen für Corona-Tests. Angst vor Kontrollen brauchten sie dabei kaum zu haben. Der Schaden ist noch kaum abschätzbar. Zum Artikel

Datenleck: Intime Opferdaten im Internet

In ganz Deutschland hat ein Südwestpfälzer Datenlecks bei Feuerwehren und Rettungsdiensten aufgespürt. Namen der Opfer und warum sie Hilfe brauchen, geisterten durchs Netz. Zum Artikel

Kommentar: Regierung Dreyer hat keinen Plan gegen die Energienot

Die Maßnahmen der Landesregierung sind nicht im Geringsten geeignet, eine Gasnotlage zu bekämpfen, kommentiert Mainz-Korrespondentin Karin Dauscher. Zum Artikel

Fußball-Idol Uwe Seeler gestorben

Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren, wie sein früherer Verein Hamburger SV unter Berufung auf die Familie Seelers bestätigte. Zum Artikel

Reservekraftwerk für Öl und Kohle: „Sitzen 365 Tage in Alarmbereitschaft“

Letzte Woche war es soweit: Um Erdgas einzusparen, können mit Steinkohle oder Öl betriebene Reservekraftwerke wieder ans Netz. Auch das Kohlekraftwerk in Bexbach (Saarland) darf wieder ran. Aber kann man das so schnell wieder hochfahren? Zum Artikel

Gericht bestätigt: Ungeimpfte darf nicht in Praxis

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat den Eilantrag einer ungeimpften Angestellten in einer Zahnarztpraxis gegen ein einrichtungsbezogenes Betretungsverbot abgelehnt. Zum Artikel

Polizistenmorde: Urteil frühestens im November

Das Urteil im Polizistenmordprozess wird frühestens im November fallen. Das Gericht hat Termine bis 22. November vorbesprochen. Prozessbeteiligte gehen allerdings davon, dass der Prozess noch viel länger dauern könnte. Zum Artikel

Hiobsbotschaft für FCK und Zolinski – Guter Bekannter bei Gegner Kiel

Offensivspieler Ben Zolinski fällt auf unbestimmte Zeit aus. So auch am Samstag, wenn der FCK in den hohen Norden reist. Beim KSV Holstein ist der einstige Lauterer Uwe Stöver Sportchef. Der 55-Jährige freut sich über die Rückkehr der Roten Teufel. Seinen Trainer Marcel Rapp lobt der erfahrene Funktionär mit Blick auf einige wichtige Eigenschaften. Zum Artikel