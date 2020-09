Der FV Dudenhofen hat im dritten Heimspiel der Saison den ersten Erfolg an der Iggelheimer Straße gefeiert. Gegen den FV Eppelborn hieß es am Ende 2:1 (0:1). In der ersten Hälfte lieferte Dudenhofen eine schwache Leistung ab. Zunächst plätscherte das Spiel eher vor sich hin. Beide Seiten fiel wenig ein, die Gastgeber leisteten sich viele einfache Fehlpässe. Nach 27 Minuten nutzten die Gäste einen Ballverlust im Aufbauspiel des FVD und spielten Thomas Selensky frei, der Dudenhofens Torhüter Philipp Schilling überwand.

Danach berappelten sich die Hausherren ein wenig und kamen nach schöner Flanke von Kevin Nowak zu ihrer besten Gelegenheit. Marvin Sprenglings Direktabnahmen fand jedoch nicht den Weg ins Gehäuse der Saarländer (37.).

Sprengling legt auf

Im zweiten Durchgang hätte Eppelborn auf 2:0 stellen können, doch Schilling entschärfte den Distanzschuss von Johannes Roßfeld, und auch der Nachschuss von Falk Dennert ging links vorbei – es blieb beim knappen 0:1 (60.).

Danach zog sich der Gast etwas zurück und machte den Hausherren das Angriffsleben schwer. Für Dudenhofen war kaum ein Durchkommen, Eppelborn machte die Räume sehr eng. Es brauchte eine Einzelaktion des eingewechselten Michael Bittner, dessen Distanzschuss rechts unten zum Ausgleich einschlug (82.).

In der Nachspielzeit setzte sich Dudenhofens Sprengling in der Mitte schön durch und steckte auf Paul Stock, der vor Gästekeeper Dennis Lißmann eiskalt blieb und zum Sieg traf (90.+2).