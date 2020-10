Der FK Pirmasens lehrt die saarländischen Titelanwärter in der Fußball-Regionalliga das Fürchten: Auf den 3:2-Sieg beim FC Homburg ließen die auswärts noch ungeschlagenen Pfälzer am Samstag einen 1:0-Coup bei der SV Elversberg folgen. Dennis Chessa erzielte bereits in der zweiten Spielminute nach einer Rechtsflanke von Manuel Grünnagel das entscheidende Tor. Der lange Zeit früh attackierende FKP gestattete den sonst so spielstarken Elversbergern erst in den letzten 20 Minuten einige Torchancen. FKP-Kapitän David Becker sah in der 78. Minute die Gelbe Karte und nur 100 Sekunden später nach erneutem Foul Gelb-Rot.