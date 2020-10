Der FV Dudenhofen hat am Samstag mit dem 3:1 gegen den FSV Jägersburg als einziger pfälzischer Fußball-Oberligist gewonnen und belegt nun punktgleich mit dem Tabellenzweiten Arminia Ludwigshafen Rang drei in der Süd-Staffel.

Die Arminia ging beim 2:2 gegen die SV Elversberg II bereits nach 48 Sekunden durch einen kuriosen Treffer in Führung. Evrards Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte wurde immer länger und senkte sich über den weit vor seinem Tor stehenden SVE-Keeper Blankenburg ins Netz. Doch nach 19 Minuten stand es 1:2. Obwohl Evrard in der Nachspielzeit nach Foul an Blankenburg die Rote Karte sah, glückte Thum in der Nachspielzeit noch der verdiente Ausgleichstreffer.

„Wir waren in der ersten Hälfte das bessere Team, haben es aber verpasst, in Führung zu gehen.“ So kommentierte der Trainer des FC Speyer, Denis Will, die 0:3-Niederlage seiner Mannschaft beim FV Diefflen.

Mit einem Punkt im Gepäck ist der TuS Mechtersheim vom Gastspiel beim SV Röchling Völklingen heimgekehrt. Und wie schon eine Woche zuvor beim FSV Jägersburg, war auch diesmal das 1:1 (0:0) ein zu karger Lohn für eine neuerlich starke Darbietung der Römberger. Die mussten auch während der Schlussviertelstunde in Überzahl zumindest um das Pünktchen nicht bangen. Trotzdem ärgerlich, denn Gelb-Rot in der 75. Minute bremste nicht nur Rechtsverteidiger Shun Kuroyanagi, sondern auch seine Kameraden in ihrer stärksten Phase. Fünf Minuten zuvor hatte Christoph Batke (70.) nach Vorarbeit von Robin Muth die Völklinger Führung ausgeglichen, die Kevin Saks per Foulelfmeter erzielt hatte (57.). Der Elfmeterpfiff allerdings war einer aus der Kategorie schlechter Scherz, dessen Pointe außer Schiri Jan-Hagen Engel kein Mensch verstand.