Wegen eines Corona-Falls beim Gast fällt die Begegnung zwischen dem FV Dudenhofen und dem FSV Jägersburg in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Süd, aus. Das Spiel hätte am Samstag um 16 Uhr starten sollen, am Samstagmorgen setzte der Fußball-Regional-Verband-Südwest die Partie ab. „Wir haben noch keinen Nachholtermin. Wahrscheinlich ist eine Ansetzung erst im neuen Jahr“, teilt Florian Kober, Spielleiter beim Gastgeber FV Dudenhofen mit.