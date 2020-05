Nach der Fußball-Bundesliga und der Zweiten Liga wird ab Samstag auch in der Dritten Liga wieder der Ball rollen. Auf der Seite rheinpfalz.de/sport/fussball gibt es die aktuellsten Informationen zu den Begegnungen, Mannschaftsaufstellungen, Liveticker und die Tabellen. Zudem ordnet die RHEINPFALZ-Sportredaktion die Ergebnisse des jeweiligen Spieltags umfassend ein, liefert Hintergründe und Kommentare. So hat man alle Informationen zum Lieblingsverein und den Gegnern jederzeit auf einen Blick.

FCK-Spiele im RHEINPFALZ-Liveblog

Für den 1. FC Kaiserslautern steht am Samstag, 14 Uhr, in Magdeburg gleich ein ganz wichtiges Spiel an. Mit 34 Punkten belegt der FCK Platz 14 – einen Zähler vor den Magdeburgern, zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Mit dem RHEINPFALZ-FCK-Liveblog bleiben Sie während des Spiels immer auf dem aktuellsten Stand – am Samstag, ab 13.30 Uhr auf www.rheinpfalz.de.

