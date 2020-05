Der Afrika-Kenner wird auf dem schwarzen Kontinent sesshaft: Gernot Rohr hat seinen Vertrag als Fußball-Nationaltrainer Nigerias verlängert – bis 2022. Damit ist klar: Der gebürtige Mannheimer und Wahl-Franzose soll die „Super Eagles“ zur Weltmeisterschaft nach Katar führen.

Gabun, Niger, Burkina Faso – und seit 2016 Nigeria. Rohr, dessen Frau aus Madagaskar stammt, hat längst in jeder Hinsicht sein Herz an Afrika verloren. Auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht immer leicht sind. Das Engagement in Burkina Faso etwa beendete er selbst, wegen der unsicheren politischen Lage in dem Land. Das im Fußball ungleich weiter entwickelte Nigeria hingegen, mit 177 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichstes Land des Kontinents, bürgt für den 66-Jährigen für Planungssicherheit. „Wir haben eine zukunftsträchtige Mannschaft“, sagte Rohr am Freitag der RHEINPFALZ. Und ergänzte hintergründig: „Gerne werden wir noch mal zur WM fahren …“

2018 beinahe Messi und Co. gestürzt

Noch mal, weil Rohr und sein Team schon 2018 in Russland aufhorchen ließen. Damals hätten die „Super Eagles“ in der Vorrunde beinahe Mitfavorit Argentinien aus dem Turnier gekegelt und wären selbst ins Achtelfinale eingezogen. Dann aber rettete ein spätes Tor Messi und Co. Ein Jahr später reichte es für Nigeria zu Rang drei beim Afrika-Cup in Ägypten. Das Kontinentalturnier ist nun das nächste Ziel – 2021 in Kamerun.