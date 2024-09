Ein 95-Jähriger erhält am Geldautomaten nur 100-Euro-Scheine. Sein Versuch, das Geld am Schalter zu wechseln, scheitert – die Bank hat kein Bargeld vorrätig. Ein Sprecher der Volksbank erläutert, weshalb das eine Folge der Kriminalität ist. Und wie Bankkunden dennoch an „kleine Scheine“ gelangen können. Mehr zum Thema lesen Sie hier