Manche fallen in den ewigen Schlaf, anderen wird nach einer Beruhigungsspritze der Kopf abgeschnitten. Trotzdem steigt im Kreis Germersheim die Population des nordamerikanischen Ochsenfroschs. An einem Tag wurden fast so viele Tiere eingesammelt wie im ganzen vergangenen Jahr. Mehr zum Kampf gegen die Invasoren lesen Sie hier.