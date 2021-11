Ein noch Unbekannter hat am Freitagabend gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle „Heinrich-Pesch-Haus“ in Ludwigshafen einen Pflasterstein auf eine Straßenbahn geworfen. Laut Polizei durchschlug der Stein die Frontscheibe der Tram teilweise, als diese gerade aus einer Unterführung fuhr. Die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock, andere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Haltestelle machen können, sich mit der Polizei unter Telefon 0621/963-2403 zu setzen.