Ein 83-Jähriger aus dem Landkreis Kusel ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Kaiserslautern und Otterbach am frühen Samstagabend ums Leben gekommen. Das hat das Polizeipräsidium Westpfalz am auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG mitgeteilt. Demnach war der Mann mit seinem Wagen in Richtung Otterbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Auto des Westpfälzers stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, in dem eine 34-jährige Fahrerin und ein zwölfjähriger Junge saßen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb. Die Frau und das Kind wurden leicht verletzt. Der Sachschaden ist noch unklar. Die Straße war für die Zeit der Bergung voll gesperrt.