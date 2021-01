Zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden musste die Bahnunterführung zwischen Eisenbahnstraße und Heßheimer Straße am Freitag nach einem schweren Verkehrsunfall gegen 12 Uhr. Nach Polizeiangaben war ein aus Westen kommender 19-jähriger Frankenthaler mit seinem SUV auf nasser Fahrbahn im Kurvenbereich auf die Gegenspur geraten. Dabei stieß er frontal mit einem Kleinwagen zusammen. Der 85-jährige Fahrer dieses Autos wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Frankenthal befreit werden. Der Rettungsdienst brachte nicht nur ihn, sondern zur Abklärung möglicher Verletzungen auch seine 81-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Neben Notarzt und zwei Rettungswagen waren die Feuerwehr und Polizei Frankenthal mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.