Wegen eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem drei Menschen verletzt wurden, musste die A6 am Nachmittag ab dem Kreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Wie Andreas Hellwich, stellvertretender Leiter der Polizeiautobahnstation Ruchheim, auf Anfrage mitteilte, war dort ein Auto entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und stieß frontal mit einem Transporter zusammen. Bei der Kollision seien der Unfallverursacher und sein Beifahrer schwer verletzt und in die Unfallklinik nach Ludwigshafen-Oggersheim gebracht worden. Auch der Fahrer des Transporters musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtete Hellwich. Warum der Pkw in falscher Richtung unterwegs war, ist noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.