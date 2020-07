Es ist für die Eulen Ludwigshafen eine frohe Botschaft: Azat Valiullin hat seinen Vertrag bei dem Handball-Bundesligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Seit Januar 2018 ist der russische Nationalspieler für die Eulen am Ball, in der neuen Saison soll er speziell in der Abwehr wieder eine Schlüsselrolle einnehmen. Valiullin, 2,07 Meter groß, kam vor zweieinhalb Jahren vom Bundesliga-Rivalen TBV Lemgo nach Ludwigshafen. In ihm sieht Trainer Ben Matschke einen wesentlichen Faktor dafür, dass dem damaligen Neuling der Klassenverbleib geglückt ist. Mit identischem Ziel steigt Valiullin in die Vorbereitung ein. „Es wird nicht einfach, aber wir können das schaffen“, sagt der Mann der wichtigen Tore. „Es ist immer gut, wenn man das Umfeld und den Trainerstab kennt, wenn man weiß, wie es läuft. Meine Frau und ich fühlen uns in Ludwigshafen wirklich wohl. Wir haben hier auch Freunde gefunden.“ Für die eigene Weiterentwicklung als Trainer sieht Matschke in Valiullin eine wichtige Bezugsperson. Der Russe komme aus einer anderen Kultur, stehe „für Disziplin und Vollgas“. Valiullin bringe eine hohe Bereitschaft für seinen Beruf mit, er besitze ein großes Gerechtigkeitsbewusstsein und sei durch sein Denken und seine Mentalität für die jungen Spieler ein Vorbild. „Er ist der perfekte Profi“, sagt Matschke, „man kann Bundesliga nicht nur mit Studenten spielen.“