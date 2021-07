Sechs statt vier Preisträger und ein Programm, bei dem die Hoffnung groß ist, dass es tatsächlich wird stattfinden können: So plant die Fritz-Wunderlich-Gesellschaft ihre sechsten Fritz-Wunderlich-Musiktage zu Ehren des Kuseler Jahrhunderttenors in dessen Geburtsmonat September. Das Programm ist keine Kopie dessen, was im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Die Gala mit dem Schweizer Tenor Daniel Behles wird nicht stattfinden können. Doch Thomas Heyer, Professor an der Frankfurter Musikhochschule, bleibt den Fritz-Wunderlich-Musiktagen treu. Er singt nicht nur selbst, sondern gibt auch den Meisterkurs. Höhepunkt wird wie gehabt das Stipendiaten-Konzert sein. Am Samstag, 18. September, können Johanna Kilburg, Serafina Starke, Guénaella Mörth, Antonia Modes, Eric Price und Jonas Müller ihr Können unter Beweis stellen.