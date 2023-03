Der Hamburger Cola-Hersteller Fritz-Kola setzt sich für ein deutlich höheres Glasflaschenpfand ein. Das teilte das Unternehmen dem „Hamburger Abendblatt“ mit. Bislang werden für die 0,33-Liter-Pfandflaschen aus Glas 8 Cent Pfand berechnet. Das Unternehmen will den Betrag aber auf 15 oder sogar 25 Cent pro Flasche erhöhen. So viel kosten aktuell Mehrwegflaschen beziehungsweise Einwegflaschen oder -dosen. Erst in diesem Jahr hatte das Unternehmen seine Preise aufgrund der gestiegenen Energie- und Herstellungskosten angehoben. Jetzt soll auch das Pfand mitziehen.

Grund sei der deutlich gestiegene Einkaufspreis einer Glasflasche. Inzwischen koste eine Glasflasche zum Abfüllen von Fritz-Kola mehr als 20 Cent. Das ist laut Unternehmen jedoch nicht der einzige Grund für die Erhöhung: Durch das erhöhte Pfand soll auch Menschen mit Mikroeinkommen geholfen werden, die sich als Pfandsammler durchschlagen müssen. Diese Maßnahme ist, so sagt das Unternehmen nach Angaben von Medienberichten „alternativlos“. Sollten keine weiteren Anbieter sich der Forderung anschließen, würde Fritz Kola diesen Schritt auch im Alleingang gehen. „Notfalls mit der Brechstange“, macht der Geschäftsführer gegenüber der Lebensmittelzeitung deutlich.