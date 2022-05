Nach der Freistellung von Cheftrainer Marco Antwerpen beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist der Ex-Bundesliga-Spieler und -Trainer Fritz Fuchs von seinen Ämtern beim Klub vom Betzenberg zurückgetreten. Fuchs war Aufsichts- und Beirat. Die Art und Weise, wie die Beurlaubung Antwerpens abgelaufen sei, sei nicht anständig gewesen, sagte Fuchs. Er habe dafür plädiert, Antwerpen die Gelegenheit zu geben, sich in einer Beiratssitzung am Dienstagnachmittag zu verteidigen. Dies sei nicht passiert. Das sei dem Trainer gegenüber „unfair“ und nicht mit Fuchs’ Werten vereinbar, sagte der 78-Jährige am Dienstagabend der RHEINPFALZ.