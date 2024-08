[aktualisiert Dienstag, 12 Uhr] Mit einem Großaufgebot war die Freiwillige Feuerwehr am Montagabend gegen 20.30 Uhr in die Schraderstraße ausgerückt, um dort einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss, das Treppenhaus war laut Bericht völlig verraucht. Die betroffenen Bewohner hatten die Wohnung bereits verlassen, auch die übrigen Hausbewohner befanden sich in Sicherheit. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer in der Küche. Die anschließenden Nachlöscharbeiten und die Belüftung der zum Teil leicht verrauchten übrigen Wohnungen dauerten bis etwa 22 Uhr. Die Stadtwerke kappten die Stromversorgung der Brandwohnung, die nicht mehr nutzbar war. Die übrigen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, kamen fünf Menschen mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei war brennendes Fett in einer Fritteuse der Auslöser des Brandes. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Technische Hilfswerk (THW) sicherte zwei zerstörte Fenster der Erdgeschosswohnung mit Holzplatten. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 33 Kräften im Einsatz.