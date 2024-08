[aktualisiert Dienstag, 7.10 Uhr] In Frankenthal hat es am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer in der Küche. Die Wohnung selbst ist nicht mehr bewohnbar. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, kamen fünf Menschen mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei war brennendes Fett in einer Fritteuse der Auslöser des Brandes. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.