Besucher haben am Mittwochvormittag eine sogenannte „Kugelbombe“ auf dem Friedhof in Jettenbach (Kreis Kusel) entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten vor Ort einen verdächtigen Gegenstand in einer roten Tüte. Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich beim Gegenstand um einen Knallkörper handelte, welcher nur an professionelle Feuerwerker abgegeben werden darf. Der Feuerwerkskörper wurde laut Polizei von den Spezialisten des Landeskriminalamtes abgeholt und ordnungsgemäß entsorgt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.