Unbekannte haben in Speyer mehrere Arbeitsmaschinen aus einem Kellerraum eines Gebäudes auf dem Friedhof gestohlen. Die Polizei berichtet, dass der Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geschah. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Keller und nahmen die Geräte mit. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.