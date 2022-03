In der südpfälzischen Gemeinde Eschbach müssen künftig Auswärtige verglichen mit Einheimischen das dreifache für ein Grab zahlen. Hintergrund der Entscheidung der Kommune ist, dass ihr Friedhof schon gut belegt ist. Auch soll durch die Änderung dafür gesorgt werden, dass Platz für weitere Bestattungsformen freigehalten und auch dem Thema Barrierefreiheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Solche Aufschläge für Menschen aus anderen Orten werden bereits in anderen Ecken der Südpfalz erhoben. Das liegt auch daran, weil gerade in Städten die Friedhofsgebühren höher sind, sodass nach kostengünstigeren Alternativen in der Umgebung Ausschau gehalten wird.

