Der Mannheimer Peter Hofmann ist Träger des Friedensreiterpreises 2022. Seit 1986 wird jedes Jahr beim Turnier der Sieger in Münster der Friedensreiterpreis an herausragende Persönlichkeiten des Pferdesports vergeben. Die Preisträger sind Menschen, die durch ihr Engagement den Reitsport beeinflusst haben oder sich durch besondere Fairness gegenüber dem Pferd auszeichnen. Hofmann (72) ist seit 40 Jahren Präsident des Reiter-Vereins Mannheim und in dieser Funktion auch Chef des Maimarkt-Turniers.

Plädoyer fürs Pferd

„Wir alle hüten ein Kulturgut: das Pferd und die Reitkunst“, sagte Hofmann, der auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist, in seiner Dankesrede: „Wir müssen das Pferd in der Mitte der Gesellschaft wieder mehr verankern, wir müssen dafür werben, dass einer der ältesten Weggefährten des Menschen, der die ganze Geschichte der Menschheit wesentlich beeinflusst hat, dass dieser Begleiter auch heute noch seine Bedeutung für die Menschen hat. Dafür leben wir, dafür kämpfen wir.“

Prominente Vorgänger

Mit dem Friedensreiterpreis wurden in der Vergangenheit unter anderem ausgezeichnet: Hans Günter Winkler, Isabell Werth, Otto Becker, Reiner Klimke, Franke Sloothaak, Ludger Beerbaum, Michael Jung, Ingrid Klimke, Nicole Uphoff oder Monica Theodorescu.