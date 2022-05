„Youth. Europe. Music.“ – das klingt nach einem großen Projekt, und der Name ist Programm. 60 junge Musiker aus Deutschland, Frankreich und Polen sind diese Woche auf gemeinsamer Friedensmission in Auschwitz. Dort erinnern sie bei einem gemeinsamen Konzert an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Reise Richtung Osten in schwierigen Zeiten. Mehr darüber erfahren Sie im ausführlichen Bericht.